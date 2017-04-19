Под Екатеринбургом ночью сгорели две иномарки и ВАЗ-2114

Публикации за 19.04.17

Сегодня ночью под Екатеринбургом сгорели три автомобиля. Очередной инцидент случился в поселке Чусовское Озеро.

Как сообщили NDNews.ru в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в начале шестого утра в правоохранительные органы поступила информация о возгорании автомобиля ВАЗ-2114 в поселке Чусовское озеро. На место выезжала следственно-оперативная группа. Было установлено, что пожар произошел на неохраняемой придомовой территории. «Владелец транспортного средства в полицию с заявлением не обращался. Вместе с тем, огнем были повреждены припаркованные рядом Toyota и Chevrolet, владельцы которых также в полицию не обращались. По факту воспламенения автомобилей будет проведена проверка, а также пожарно-техническая экспертиза, которая установит причины возгорания. По итогам будет принято мотивированное процессуальное решение», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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