В Екатеринбурге из полусотни родников только в 11 вода пригодна для питья (СПИСОК)

Публикации за 19.04.17

Администрация Екатеринбурга проверила родники на территории города. Более чем из полусотни источников пригодной для питья вода оказалась только в 11. Причем даже в этих случаях воду стоит кипятить.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе администрации города, на территории Екатеринбурга находится 54 родника, на которые имеются соответствующие паспорта и гидрогеологические заключения. Только 21 родник оборудован согласно санитарным нормам и правилам: павильонами, крышами (для исключения попадания атмосферных осадков), удобными площадками для емкостей воды. И их постоянно проверяют специалисты. Тем не менее, воду можно набирать только из нескольких, и то. сначала ее стоит кипятить. По итогам исследования по гидрохимическим и бактериологическим показателям за первый квартал этого года всем требованиям вода соответствует в 11 родниках:

«Дарьин ключ» (поселок Палкино, улица Лобвинская, Верх-Исетский район);

«Янтарный ключ» (поселок Медный, за коллективным садом «Янтарный ключ», Верх-Исетский район);

«Европа-Азия» (16-й километр старого Московского тракта, Верх-Исетский район);

«Северский» (поселок Северка, у подножья горы Медвежка, Верх-Исетский район);

«Московский» (14-й километр старого Московского тракта, Верх-Исетский район);

«Поющий» (поселок Док, переулок Режевской, Октябрьский район);

«Пышминский» (Шувакишский лесопарк, на 8-м километре тропы имени Н. И. Кузнецова, Орджоникидзевский район);

семь родников «Калиновские» (в западной части Калиновского лесопарка, Орджоникидзевский район);

родник на улице Труда, 9 (Верх-Исетский район);

«Горнощитский» (поселок Горный Щит, улица Красноармейская, 4, Чкаловский район);

«Золотой ключик» (напротив дома № 1 в переулке Рыбинском в микрорайоне Семь Ключей Железнодорожного района).

Незначительное превышение допустимого уровня по органолептическому показателю (цветность) выявлено в родниках:

«Памяти» (12-й километр старого Московского тракта, Верх-Исетский район);

«Павловский» (Большеконный полуостров, Верх-Исетский район);

«Серебряный» (4-й километр Чусовского тракта, Верх-Исетский район);

«Чусовской» (14-й километр Чусовского тракта, Верх-Исетский район).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.04.17

Подозреваемого в убийстве и надругательстве над жительницей Верхней Пышмы готовят к аресту. / Под Екатеринбургом ночью сгорели две иномарки и ВАЗ-2114. / В детсаду Екатеринбурга ребенка напоили хлоркой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»