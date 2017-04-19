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Екатеринбург

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Публикации за 19.04.17

В Асбесте задержана «черная» риэлторша, лишившая клиента единственной квартиры

В Асбесте задержана «черная» риэлторша, лишившая клиента единственной квартиры

В Асбесте оперативники задержали женщину, обманом лишившую клиента двухкомнатной квартиры.

Как сообщили NDNews.ru в ГУ МВД по Свердловской области, в полицию Асбеста обратился мужчина с заявлением по поводу мошенничества, совершенного риэлтором. Он сообщил, что эта женщина оформила от его имени доверенность на совершение сделок с квартирой.

Она обещала содействие в приобретении трехкомнатной квартиры взамен имеющейся у клиента двухкомнатной. Продав недвижимость мужчины, она получила от него доплату в размере 120 тысяч рублей, но новое жилье он так и не получил. Таким образом, риэлтор похитила единственную квартиру потерпевшего, причинив ему ущерб на сумму в 1 млн 550 тыс. рублей.

В результате было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»». Преступнице грозит до 10 лет лишения свободы. Следует отметить, что в 2016 году риэлторша уже была осуждена Асбестовским городским судом за аналогичные преступления и приговорена к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.

Асбест, служба информации РИА «Новый День»

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