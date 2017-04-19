Экс-организатор «Бессмертного полка» в Екатеринбурге запускает новый проект памяти (ФОТО)

Публикации за 19.04.17

Алена Вугельман, несколько лет бывшая организатором акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге, объявила о запуске еще одного проекта памяти о войне. Идея касается реконструирования архивных фото военных лет – и музейный, и семейных.

Здесь и далее: фото из группы «Живая Победа» в ФБ

В Екатеринбурге стартует проект «Живая Победа», в рамках которого организаторы «переснимут» фото военных лет с участием современных горожан, родственников фронтовиков и тыловиков. У проекта три автора: Дарья Миролеева, Артемий Захаров и Алена Вугельман.

«Суть проекта в том, что мы реконструируем фотографии военных лет. Ваши – из семейных альбомов. И общегородские – из музейных архивов. Мы воссоздадим атмосферу и обстановку тех лет: костюмы, грим, реквизит. Мы даже снимать будем, соблюдая старую технологию. Уже завтра мы начнем поиск лиц для первой реконструкции исторической фотографии. Об этом я напишу подробно. А пока, пожалуйста, откройте свои семейные фотоальбомы. В них наверняка есть снимки 40-х годов, где ваши деды, бабушки, может быть, отцы, вернувшиеся с фронта, сидят за семейным столом или гуляют по городу, или играют с детьми, или фотографируются все вместе в фотостудии. Доставайте эти снимки и приходите к нам. Мы переснимем эти фотографии, но уже с вашим участием. А потом... будет выставка. Настоящая. Где мы сможем посмотреть в эти лица и поделиться нашими историями, чтобы они стали историей общей», – написала на своей странице в «Фейсбуке» Алена Вугельман.

В группе «Живая Победа» поясняется, что реконструировать будут знаковые и необычные черно-белые кадры военного Свердловска: как уральцы слушают объявления о начале войны, отправляют на фронт «именной танк». То есть получатся фотографии военных лет, но с участием тех, кто живет сейчас. Финалом проекта станет выставка, которую откроют в мае.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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