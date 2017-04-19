Свердловский облсуд собирает прессу для обсуждения закона об ограничении трансляций СМИ с судебных заседаний

Публикации за 19.04.17

Свердловский облсуд готовится провести масштабное мероприятие с видеоконференцсвязью по всему региону, цель которого – разъяснить нововведения в УПК, ограничивающие трансляции СМИ с судебных заседаний.

Как передает корреспондент NDNews.ru, решение о проведении круглого стола принято на уровне руководства областного суда. Ожидается, что мероприятие пройдет после майских праздников. На него будут приглашены как представители СМИ, так и служители Фемиды. Принять участие смогут даже судьи из районов Свердловской области – для этого с судебными инстанциями будет налажена видеоконференцсвязь. В настоящее время облсуд продолжает принимать вопросы от журналистов и аккумулировать их для составления плана круглого стола, также определяется круг спикеров.

Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, ограничивающий право средств массовой информации вести трансляции из судов. Текст федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ» был опубликован на интернет-портале официальной правовой информации. Документ был принят Госдумой 15 марта, а спустя неделю одобрен Советом Федерации.

В тексте закона говорится, что «фотографирование, видеозапись и (или) киносъемка, а также трансляция открытого судебного заседания по радио, телевидению или в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» допускается только с согласия суда. В документе подчеркивается, что «трансляция открытого судебного заседания на стадии досудебного производства (то есть избрании меры пресечения или ее продления) по радио, телевидению или в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не допускается».

Для лиц, получивших разрешение на трансляцию или съемку, суд вправе установить ограничения. «Эти действия могут быть ограничены судом во времени и должны осуществляться на указанных судом местах в зале судебного заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в заседании», – сказано в документе.

Отметка о том, что на судебном заседании была разрешена трансляция, будет отныне ставиться в протоколе. Там же должны быть перечислены и все СМИ, транслировавшие процесс.

Важно отметить, что ранее СМИ предполагали, что нововведения коснутся и текстовых трансляций. Однако в действительности для текстовых трансляций ограничений не будет, о чем не раз заявляла заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова. В контексте нововведений ограничения будут касаться только потоковых видеотрансляций. В то же время правозащитники выказывают опасения, что журналистов, которые будут вести трансляцию без разрешения, могут вывести из зала и расценить их действия как неуважение к суду.

Стоит добавить, что пленум Верховного суда в 2012 году выпустил постановление, в котором говорилось, что судья не может ограничить право журналистов вести текстовые трансляции онлайн. Записи в интернете и зарисовки, согласно этому документу, относятся к письменной форме фиксации хода судебного разбирательства, которую подписанный президентом закон не ограничивает.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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