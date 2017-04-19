Уралец после 10-часового застолья убил собутыльника, приревновав к своей жене

Публикации за 19.04.17

В Новой Ляле задержали 38-летнего мужчину, которому предъявлено обвинение в убийстве. Преступление он совершил на рассвете после застолья, длившегося 10 часов.

«Торжество началось вечером. За столом собралась вся семья, пришли друзья. Посидели, выпили, решили продолжить праздник в гостях. Только вот домой мать семейства посреди застолья уехала на такси не с мужем, а почему-то с одним из гостей – 24-летним молодым человеком. Мужчина заметил отсутствие супруги, попрощался с хозяевами и отправился домой на улицу Советскую», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Там между приятелями завязалась драка. В итоге хозяин дома схватил кухонный нож и несколько раз ударил им противника в грудь. Все это происходило на глазах маленьких детей. «Раненный потерпевший выбежал из дома и упал недалеко от проезжей части рядом расположенной дороги, скончавшись на месте», – добавляют в СУ СКР по Свердловской области.

Там его и нашли полицейские, прибывшие по звонку супруги убийцы. Злоумышленник не пытался скрыться, а дожидался прибытия силовиков у себя дома. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Свердловская область, служба информации РИА «Новый День»

Свердловская область. Другие новости 19.04.17

Екатеринбургский банк нарушил нормативы ЦБ. / ...И несметное количество объектов недвижимости. Самый богатый в правительстве – Тунгусов, самая богатая жена – супруга Зырянова. / Верховный суд разрешил использовать фотографии без оплаты правообладателю. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»