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Екатеринбург

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Публикации за 19.04.17

Екатеринбургские депутаты включились в обсуждение скандального проекта храма-на-воде (ВИДЕО)

Екатеринбургские депутаты включились в обсуждение скандального проекта храма-на-воде (ВИДЕО)

Екатеринбургские депутаты на заседании комиссии по МСУ потребовали организовать информационный час в думе, посвященный проекту строительства храма святой Екатерины в акватории городского пруда. Как подчеркнули инициаторы предложения Александр Караваев и Константин Киселев, народные избранники должны высказать свою позицию по важному градостроительному проекту, даже если не могут повлиять на него, передает корреспондент NDNews.ru.

В то же время депутаты не смогли договориться о том, кого нужно пригласить на обсуждение. Одни хотели видеть на встрече главного архитектора храма Михаила Голобородских и одного из организаторов протестных акций «Обними пруд» Дмитрия Москвина. Другие предлагали ограничиться докладами сотрудников Главархитектуры. Депутат Дмитрий Головин в «порядке бреда» сначала предложил позвать на обсуждение мусульман и буддистов, чтобы услышать их точку зрения о необходимости строительства еще одного православного храма в центре города, а затем потребовал присутствия на обсуждении одного из спонсоров проекта – владельца «Русской медной компании» Игоря Алтушкина.

Бурное обсуждение возможных спикеров ни к чему не привело. Юристы аппарата гордумы в принципе усомнились в возможности организации информационного часа по данному вопросу, а председатель комиссии по МСУ Анатолий Шарапов предложил занести замечания депутатов в протокол без уточнения, когда и где будет проходить дискуссия по храму.

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