Комиссия МСУ одобрила внесение изменений в устав города без публичных слушаний

Публикации за 19.04.17

Комиссия по вопросам МСУ гордумы Екатеринбурга со второй попытки утвердила проект, разрешающий вносить изменения в устав города без публичных слушаний, если они дословно цитируют положения Конституции РФ и федеральных законов. Поправки носят технический характер, так как приводят муниципальный документ в соответствие с ФЗ-131. Однако многие депутаты усмотрели в изменениях ущемление полномочий местного самоуправления.

Как передает корреспондент NDNews.ru, поправки в положение «О порядке организации публичных слушаний в Екатеринбурге» члены комиссии МСУ рассматривали сегодня во второй раз – на прошлом заседании для утверждения проекта не хватило нескольких голосов. По словам автора документа Александра Смолина, изменения практически не отразятся на организации публичных слушаний в городе, так как случаи точного воспроизведения положений федеральных законов в уставе являются единичным. В поддержку Смолина высказались юристы аппарата гордумы, кроме того, внести поправки в соответствие с федеральным законом депутатам сегодня настоятельно советовал представитель прокуратуры в думе. Но эти аргументы оказались неубедительными для значительной части народных избранников. Константин Киселев заявил об избыточности правового регулирования: «Зачем нам принимать поправки, которые ничего не изменят в положении?» Коммунист Эдуард Мансуров подчеркнул, что действующая редакция городского устава устанавливает рекомендательный характер публичных слушаний, следовательно, необходимость изменений отпадает сама собой. «Мы все понимаем, к чему все идет. Отменят прямые выборы мэра города – и у нас не будет возможности даже обсудить это на публичных слушаниях», – добавил депутат.

Тем не менее, за поправки проголосовало численное большинство членов комиссии – 7 человек, 5 – против, 1 воздержался. Вопрос будет вынесен на общее заседание городской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.17

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