Фотомодель обвинили в избиении администратора отеля бутылкой вина (ВИДЕО)

Публикации за 19.04.17

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В Екатеринбурге бывшую модель Дмитрия Лошагина обвинили в избиении, и теперь с нее требуют деньги.

Как рассказала сама обвиняемая Екатерина Вахрушева, в августе прошлого года в лобби-баре отеля «Пастель» у нее возник конфликт с администратором – в результаты женщины облили друг друга вином. На место была вызвана полиция, но в присутствии сотрудников ОВД никто не стал высказывать претензий друг другу. Однако спустя полгода модель вызвали в полицию и сообщили, что ее оппонент вдруг решила пройти судебно-медицинское освидетельствование и теперь Вахрушеву обвиняют по ч.2 ст.115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». При этом, по ее словам, ей делаются намеки, называются цифры от 500 до 800 тысяч за мировое соглашение. Сама Вахрушева же отрицает нанесение побоев. Но доказательств их отсутствия, равно как и нанесения, нет – в отеле заявили, что камеры видеонаблюдения в тот день не работали.

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Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 19.04.17

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