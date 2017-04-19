В уральской глубинке борются с ИГИЛ и суицидами: отслеживают электронную почту и запрещают хиджабы

Публикации за 19.04.17

В администрации города Серова в Свердловской области борются с экстремизмом и суицидами. Чтобы не допустить влияния запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ и т.н. «групп смерти» на местных подростков, муниципальные учреждения идут на различные ухищрения – от запрета хиджабов до созыва дружин, которые мониторят соцсети и личную почту подростков.

О методах борьбы за умы школьников и студентов пишет сегодня местное издание «Глобус». О самых жестких мерах рассказала на заседании комиссии по профилактике экстремизма при администрации города директор серовского медколледжа Елена Шевалова. В частности, она рассказала, что в ее учреждении прописали запрет на ношение хиджаба. Выяснилось, что среди студентов были те, кто приходил на пары в «национальных одеждах». «Требование к одежде сейчас единое для занятий практического и теоретического обучения», – приводит издание цитату г-жи Шеваловой.

Также она рассказала, что ссузовскую библиотеку постоянно проверяют – нет ли там экстремистской литературы. Абитуриентов заставляют проходить тестирование, которое позволяет «отслеживать толерантность». «Обязательно проводим анкетирование студентов на определение национального состава. Также проводится анкетирование на знание и наличие молодежных субкультур», – пояснила директор колледжа.

По ее словам, помимо работы, которую ведет педсостав, сами студенты организовали волонтерский отряд «Око». Как можно понять из названия, он занимается мониторингом. «Ведет наблюдение в социальной сети «Вконтакте», ребята наблюдают сайт, отслеживают электронную почту студентов и своих друзей. На предмет выявления проэкстремистских наклонностей. Сейчас мы отслеживаем абсолютно все Instagram наших студентов, – цитирует «Глобус» Шевалову, которая добавляет, что это позволяет выявить не только экстремистов, но и склонных к суицидам. – Это уже дало результат. У нас выявились студенты, которые имеют отношение к субкультурам, склонным к суицидальным наклонностям. А также студенты, у которых есть друзья других национальностей».

Директор колледжа рассказала, что «выявленных» еще раз прогнали через анкетирование, вызвали родителей в колледж, некоторых «прикрепили» к психологу и даже к психиатру, кого-то поставили на контроль внутри ссуза. «Мы пошли на хитрость – на территории колледжа глушим wi-fi, чтобы они даже через телефоны не могли никуда выйти», – подытожила директор учреждения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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