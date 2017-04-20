В Нижнем Тагиле коллекторы по ночам угрожают девушке убийством за долги отчима

Публикации за 20.04.17

В Нижнем Тагиле началась проверка в связи с деятельностью коллекторов, которые по ночам угрожают девушке убийством за долги отчима.

Как рассказала сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, по предварительной информации, отчим девушки взял кредит в микрофинансовой организации. После пропуска срока очередной выплаты женщине, а также ее маме, по телефону стали угрожать убийством и причинением вреда здоровью. Постоянными звонками с угрозами и оскорблениями, в том числе в ночное время, парализовали отдых семьи.

«Стоит отметить, что по закону не допускается непосредственное взаимодействие коллекторов с должником в ночное время. При этом периодичность ограничена одним телефонным звонком в сутки. Не допускаются также угрозы применения физической силы или убийства», – сообщила собеседница агентства. Прокуратура по данному факту сейчас ведет проверку. Будут изучаться собранные сотрудниками полиции материалы.

«Сообщение женщины было зарегистрировано незамедлительно в установленном законом порядке. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут тщательно изучены материалы, проанализированы аудиозаписи и принято обоснованное процессуальное решение», – сообщили, в свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Историю девушки в настоящее время активно обсуждают в социальных сетях. Уточняется, что пострадавшая получила несколько СМС с угрозами – коллекторы предложили ей заказать гроб, если долги не будут возвращены.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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