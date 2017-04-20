NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 20.04.17

В Нижнем Тагиле коллекторы по ночам угрожают девушке убийством за долги отчима

В Нижнем Тагиле коллекторы по ночам угрожают девушке убийством за долги отчима

В Нижнем Тагиле началась проверка в связи с деятельностью коллекторов, которые по ночам угрожают девушке убийством за долги отчима.

Как рассказала сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, по предварительной информации, отчим девушки взял кредит в микрофинансовой организации. После пропуска срока очередной выплаты женщине, а также ее маме, по телефону стали угрожать убийством и причинением вреда здоровью. Постоянными звонками с угрозами и оскорблениями, в том числе в ночное время, парализовали отдых семьи.

«Стоит отметить, что по закону не допускается непосредственное взаимодействие коллекторов с должником в ночное время. При этом периодичность ограничена одним телефонным звонком в сутки. Не допускаются также угрозы применения физической силы или убийства», – сообщила собеседница агентства. Прокуратура по данному факту сейчас ведет проверку. Будут изучаться собранные сотрудниками полиции материалы.

«Сообщение женщины было зарегистрировано незамедлительно в установленном законом порядке. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут тщательно изучены материалы, проанализированы аудиозаписи и принято обоснованное процессуальное решение», – сообщили, в свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Историю девушки в настоящее время активно обсуждают в социальных сетях. Уточняется, что пострадавшая получила несколько СМС с угрозами – коллекторы предложили ей заказать гроб, если долги не будут возвращены.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 20.04.17

«Ромео и Джульетта» Екатеринбургского оперного театра признан лучшим балетом на «Золотой маске». / В Екатеринбурге загорелась газовая котельная на заправке (ФОТО). / Сырые продукты готовили на одном столе: прокуратура выявила массу нарушений в СК «Курганово», где отравились дети.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter