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Екатеринбург

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Публикации за 20.04.17

В Екатеринбурге загорелась газовая котельная на заправке (ФОТО)

В Екатеринбурге загорелась газовая котельная на заправке (ФОТО)

В Екатеринбурге поздно вечером загорелось оборудование на заправке «ЛУКойл». Всех клиентов и персонал АЗС эвакуировали, в огне никто не пострадал.

Новый День: В Екатеринбурге загорелась газовая котельная на заправке (ФОТО)

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, накануне в 21:42 поступило сообщение о пожаре в переулке Базовом, 30. Там находится АЗС «ЛУКойл». Загорелась газовая котельная, на тушение пожара отправили 7 единиц техники, 28 человек личного состава. К 22:20 было ликвидировано открытое горение, пожар был потушен к полуночи.

Новый День: В Екатеринбурге загорелась газовая котельная на заправке (ФОТО)

«По прибытии к месту вызова обнаружили, что из помещения котельной идет черный густой дым. Возгорание происходило вблизи автозаправочной станции. Незамедлительно была организована эвакуация персона и клиентов. Было подано на тушение два ствола «А», – сообщил службе спасения «Сова» Андрей Кравченко, начальник караула 9-й пожарной части.

Новый День: В Екатеринбурге загорелась газовая котельная на заправке (ФОТО)

В итоге обошлось без пострадавших, огонь охватил 15 кв. метров, повреждена изоляция труб и электропроводки в помещении газовой котельной.

Новый День: В Екатеринбурге загорелась газовая котельная на заправке (ФОТО)

Фото службы спасения «Сова»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.04.17

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