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Екатеринбург

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Публикации за 20.04.17

Музей истории Екатеринбурга ищет «человека-антиголубя»

Музей истории Екатеринбурга ищет «человека-антиголубя»

Музей истории Екатеринбурга ищет человека-антиголубя, который будет отгонять птиц, которые гадят на фасад культурного учреждения.

О новой вакансии музейщики объявили в своем аккаунте в Facebook: «Если тебя не пугают злобные взгляды птиц, ты готов осуществлять противовоздушную оборону и информировать прохожих о том, что не стоит подкармливать пернатых летчиков, то ты достоин стать супергероем, Человеком Анти-голубем, – говорится в шутливом объявлении музея. – Подробности об условиях супергеройского графика и зарплаты на собеседовании».

Добавим, что с похожими проблемами часто сталкиваются сотрудники и других учреждений Екатеринбурга. Например, в одно время от атак голубей страдала мэрия – чиновники даже , которое с помощью ультразвука должно было отгонять летучих мышей, птиц и крыс. Однако помогла ли эта мера, неизвестно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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