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Екатеринбург

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Публикации за 20.04.17

Екатеринбургские таможенники задержали более тысячи «пиратских» Барби
Фото пресс-службы Екатеринбургской таможни

Екатеринбургские таможенники задержали более тысячи «пиратских» Барби

В Екатеринбурге возбуждены административные дела о незаконном использовании товарного знака и нарушении авторских прав компании «Маттел Инк», США – официального изготовителя кукол Барби.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской таможни, в апреле этого года из Китая прибыла по железной дороге партия кукол с маркировкой «Барби» в количестве 1140 штук. Было выявлено обозначение «Barbie», предположительно сходное с объектами интеллектуальной собственности, принадлежащим компании «Маттел Инк.», США. Разрешения на использование данного товарного знака у импортера не было, а после соответствующего запроса компания «Маттел Инк.» сообщила, что не имеет договорных отношений ни с импортером, ни с изготовителем кукол. Представитель правообладателя подтвердил также и наличие признаков контрафактности.

Нарушителю грозит крупный штраф (до 200 тыс. руб.) и конфискация кукол. По оценкам правообладателя, сумма нанесенного ему ущерба составила 684 тыс. руб.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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