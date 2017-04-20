Бюджет-2016 Екатеринбурга исполнен с профицитом, но городские власти все равно не досчитались миллиарда

Публикации за 20.04.17

Профильная комиссия гордумы Екатеринбурга сегодня рассмотрела отчет по исполнению городского бюджета за 2016 год. Муниципалитет впервые за последние годы выполнил план по доходам, а городские экономические показатели устремились вверх. Тем не менее, в мэрии считают, что Екатеринбург потерял как минимум 1 миллиард рублей из-за передачи части полномочий области.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по итогам годового отчета доходы бюджета составили 34,492 миллиарда рублей, или 99,8% к годовому плану; расходы – 34,058 миллиарда рублей, или 96,7%. Таким образом, профицит бюджета составил 434 миллиона рублей, хотя по уточненным прогнозам в декабре 2016 года в казне была «дыра» размером в 678 миллионов рублей.

Справиться с дефицитом удалось за счет высокого исполнения доходной части. В 2016 году собственные доходы города составили 17,7 миллиардов рублей, еще 16 миллиардов поступило из вышестоящих бюджетов. По данным аналитиков УФНС по Свердловской области, годовой план по сбору НДФЛ в Екатеринбурге исполнен на 101%, но фактически налоговые поступления в городскую казну снизились на 6,3% из-за сокращения норматива отчисления по НДФЛ. Кроме того, увеличилось количество предприятий-должников по выплатам данного вида налога. В основном, это юрлица в стадии банкротства, которые накопили долги на сумму 393 миллиона рублей.

Что касается расходной части бюджета-2016, то 67% всех средств было потрачено на социальную сферу, остальная часть – на городское хозяйство.

Сотрудники мэрии также заявили о положительной динамике экономических показателей Екатеринбурга. За 2016 год вырос индекс промышленности, на 13% сократилось количество безработных, замедлился рост цен – 107% против 115% в 2015 году. По мнению замглавы администрации по вопросам экономики и финансов Андрея Корюкова, Екатеринбург прошел экономический спад, который продолжался последние два года. Положительную тенденцию в городской экономике подтверждают и показатели первого квартала 2017 года.

Тем не менее, чиновник вновь упомянул о потерянных доходах из-за передачи городских полномочий: «Областные структуры должны были поработать в пользу города поработать, но у них, как мы понимаем, нет никакой заинтересованности. Мы не получили дополнительных доходов по аренде земель, за прошлый год не проведено ни одного аукциона. Конечно, это можно объяснить низкой экономической активностью, но мы все равно не досчитались порядка 1 миллиарда рублей».

Также Корюков отметил низкий уровень финансирования программы по строительству и реконструкции школ. По его словам, в 2016 году было отремонтировано «полторы школы», тогда как программа требует сдавать 4 школы ежегодно. В то же время Екатеринбург успешно справляется с подготовкой к Чемпионату мира по футболу и масштабным дорожным ремонтом, заявил замглавы мэрии.

Депутаты молча выслушали доклад администрации, не высказывая никаких замечаний. Уточняющий вопрос поступил только от справделиворосса Ильи Лобова, который запутался в цифрах по расходам. Решением комиссии отчет по бюджету-2016 вынесен на обсуждение в городскую думу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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