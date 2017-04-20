«Уральские авиалинии» запустили распродажу авиабилетов со скидкой 30%

Публикации за 20.04.17

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила масштабную распродажу билетов на все направления со скидкой 30%. Акция действует только четыре дня – с 20 по 23 апреля. Совершить перелет по купленным в этот период билетам можно с 1 мая по 30 июня 2017 года.

В авиакомпании сообщили, что количество билетов по акции ограничено, и приобрести их можно на сайте www.uralairlines.com. Кроме того, скидка по распродаже будет суммироваться с бонусами участников программы лояльности «Крылья». Чтобы присоединиться к программе, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте «Уральских авиалиний», и в этом случае пассажир дополнительно к скидке получит на счет 500 бонусов, которые можно сразу потратить при оформлении билета.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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