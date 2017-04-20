В Реже на чердаке дома во время ремонта нашли мумию младенца

Публикации за 20.04.17

В Реже (Свердловская область) СКР начал проверку по факту обнаружения мумифицированного трупа младенца. Тело нашли на чердаке одного из частных домов рабочие, которые занимались ремонтом.

«Тело новорожденной девочки обнаружено 12 апреля при ремонте кровли. В настоящее время следователями СКР проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося. Предположительно тело пролежало на чердаке несколько лет. Проводятся необходимые экспертизы», – сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Следователям придется проверить всех рожениц, которые состояли на учете по беременности. В связи с этим в медицинские учреждения направляются соответствующие запросы.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 20.04.17

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