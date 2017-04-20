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Публикации за 20.04.17

В Красноуфимске сотня жителей остались без света из-за хулиганов, взломавших подстанцию

В Красноуфимске сотня жителей остались без света из-за хулиганов, взломавших подстанцию

В Красноуфимске накануне вечером неизвестные злоумышленники вскрыли трансформаторную подстанцию, оставив без света более сотни жителей. Хулиганы вывели из строя оборудование, но почти ничего не украли.

«Свет погас в домах частного сектора 19 апреля в 17:10. Оказались обесточены четыре улицы: Лагерная, Трескова, Красных Партизан, Кирова. Аварийная бригада немедленно выехала на место и зафиксировала факт взлома. Злоумышленники сломали замок на дверях подстанции и вскрыли распределительное устройство РУ-0,4 кВ. Открутили 2 рубильника, сняли предохранители. Особой ценности это оборудование для воров не представляет. Думаю, действовали люди, разбирающиеся в электрике. Сделали все, чтобы создать трудности для возобновления подачи электричества», – сообщил начальник Красноуфимского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Андрей Ващенко. На то, чтобы вновь подать электричество в дома, электромонтерам понадобилось около часа.

По факту взлома подстанции энергетики обратились в полицию. Поиск злоумышленников уже ведется. По словам Андрея Ващенко, рассматриваются все версии – от хулиганства до подготовки серьезного преступления. Чтобы не допустить повторного инцидента, сотрудники Облкоммунэнерго планируют установить на подстанции систему видеонаблюдения.

Красноуфимск, Ангелина Сергеева

Красноуфимск. Другие новости 20.04.17

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