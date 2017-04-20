В Екатеринбурге пройдет джазовый парад с субботником

Публикации за 20.04.17

В центре Екатеринбурга 30 апреля пройдет джазовый парад, субботник и большой праздничный концерт. Мероприятие будет посвящено Международному дню джаза.

Как сообщили сегодня NDNews.ru организаторы, в 11 часов на Плотинке у памятника Татищеву и де Геннину начнется торжественный парад. С веселыми транспарантами и музыкой джазмены под управлением композитора, дирижера и руководителя биг-бэнда Виталия Владимирова пойдут до сада Вайнера (перекресток Первомайская – Тургенева). Это место выбрано неслучайно. Именно здесь, по признаниям старожилов, в середине 60-х годов зародился екатеринбургский джаз. В саду регулярно проводились джазовые вечера и вечера эстрадной музыки с участием духового оркестра. Там выступали Леонид Утесов, оркестр Эдди Рознера, Александр Вертинский и другие. На территории сада была установлена эстрада, летний кинотеатр, скамейки, продавали напитки и мороженое.

«Однако в 70-е годы сад постепенно начал приходить в запустение. Сегодня сад Вайнера – это небольшой сквер в центре города, где ничего не напоминает о былом значении места для культурной общественности Екатеринбурга. Но 30 апреля здесь горожане по сложившейся в прошлом году традиции проведут субботник – генеральную уборку сада: вывезут мусор, поухаживают за деревьями, расчистят дорожки. В субботнике примут участие представители музыкальной индустрии города, промоутеры, известные музыканты, творческая общественность. Всё это будет происходить под звуки джаза. Вообще принять участие в мероприятии может любой желающий», – рассказала руководитель проектов джаз-клуба EverJazz Анастасия Пушина.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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