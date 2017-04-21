Неизвестный пенсионер погиб после наезда мусоровоза в екатеринбургском дворе (ФОТО)

Публикации за 21.04.17

В Екатеринбурге полиция проводит проверку по факту ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе городского ОГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в 10 часов во дворе жилого дома по адресу: ул. Восстания, 93. Водитель КамАЗа, который вывозил из двора мусор, ехал задним ходом и задавил пешехода, который находился возле мусорных контейнеров.

В результате ДТП травмы получил мужчина, предположительно 65-70 лет. С предварительным диагнозом: «черепно-мозговая травма, перелом таза, кома» мужчина был доставлен в ГКБ № 23, где через несколько часов скончался.

Со слов водителя, он подъехал к контейнерам, остановил машину, посмотрел по зеркалам, подал звуковой сигнал и начал движение задним ходом. Проехав около пяти метров, почувствовал помехи в движении, остановился, вышел из кабины и обнаружил мужчину, который лежал на дороге.

По данному факту будет проведено следствие с целью установления причин и обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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