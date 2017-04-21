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Публикации за 21.04.17

Свердловский Городок Чекистов временно переехал в Москву

Свердловский Городок Чекистов временно переехал в Москву

Москвичи и гости столицы получили возможность поближе познакомиться с наследием свердловского конструктивизма. В галерее «На Шаболовке» открылась выставка «Городки Свердловска: от архитектурного проекта к социальному опыту».

Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, проект посвящен знаменитым комплексам конструктивистских зданий в областном центре. В фокусе внимания – социальные эксперименты, ставившиеся архитекторами, и повседневная жизнь в декорациях нового советского быта. На примерах пяти административных и жилых комплексов Свердловска – Городка Чекистов, Городка Юстиции, Медицинского городка, жилых комплексов Госпромурала и Уралоблсовета – раскрывается повседневная жизнь людей в конструктивистских зданиях. В экспозицию вошли фотографии из семейных фотоальбомов, ведомственных музеев, архивов, кинохроника, архитектурные макеты, мебель и предметы быта. Как комментируют организаторы выставки, для москвичей этот проект может стать не только знакомством с авангардом в Екатеринбурге, но и новым ракурсом для взгляда на архитектуру конструктивизма.

Впервые выставка была показана в Екатеринбурге осенью 2016 года, в рамках фестиваля «Дни конструктивизма на Урале». Проект дополнен архивными материалами, журналами и книгами 1920-х годов и «моделью» жилой ячейки 1920-х годов в натуральную величину. Куратором проекта выступает исследователь конструктивизма Никита Сучков, по инициативе которого в Екатеринбурге летом этого года откроется первый в России музей архитектора Моисея Гинзбурга.

Екатеринбург, Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург, Москва. Другие новости 21.04.17

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