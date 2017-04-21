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Публикации за 21.04.17

В Каменске-Уральском поймали грабителя, нападавшего с оружием на женщин в пунктах микрозайма

В Каменске-Уральском поймали грабителя, нападавшего с оружием на женщин в пунктах микрозайма

В Каменске-Уральском задержали подозреваемого в разбое. Мужчина с помощью оружия грабил кассиров в пунктах микрозайма.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, вечером 16 апреля неизвестный на улице Алюминиевой напал на кассира павильона микрозаймов, с помощью предмета, который он использовал в качестве оружия, мужчина похитил деньги и скрылся. Всего грабитель украл 14 тысяч рублей. Его удалось задержать. Грабителем оказался 29-летний мужчина, который уже был судим за изнасилование и преступления имущественного характера. Был освобожден условно-досрочно в 2011 году.

При этом уже после задержания стало понятно, что он же ограбил и другой павильон микрозаймов. 29 января около 9 вечера он напал с ножом на девушку-менеджера пункта микрозаймов в Синарском районе и похитил 60 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренные частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»). Максимальная санкция данной статьи – 10 лет лишения свободы.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

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