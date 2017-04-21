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Публикации за 21.04.17

В Первоуральске найден труп упавшего с высоты 9-летнего мальчика (ФОТО)

В Первоуральске найден труп упавшего с высоты 9-летнего мальчика (ФОТО)

В Первоуральске полиция и СКР начали проверку по факту гибели 9-летнего мальчика. Не исключается, что ребенок покончил с собой.

Фото Вячеслава Грачева, сообщество «Инцидент.Первоуральск»
Фото Вячеслава Грачева, сообщество «Инцидент.Первоуральск»

Как передает корреспондент NDNews.ru, информация о трагедии появилась сегодня утром в социальных сетях. Очевидцы рассказывают, что ЧП случилось в Первоуральске на улице Емлина, 23а. Судя по всему, мальчик выпал из окна или с балкона. Тело ребенка было найдено на козырьке подъезда. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, которые констатировали смерть мальчика, а также правоохранители и следователи.

Новый День: В Первоуральске найден труп упавшего с высоты 9-летнего мальчика (ФОТО)

Горожане заявляют, что перед смертью ребенок позвонил своим друзьям и намекнул на то, что с ним они больше не увидятся. Так ли это, сейчас выясняют сотрудники СКР в рамках доследственной проверки.

Фото – сообщество «»

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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