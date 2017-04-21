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Екатеринбург

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Публикации за 21.04.17

Сегодня начнется репетиция парада в центре Екатеринбурга: гаишники закроют движение

Сегодня начнется репетиция парада в центре Екатеринбурга: гаишники закроют движение

Сегодня вечером в Екатеринбурге начнется первая репетиция парада Победы на площади 1905 года. Автомобилистам стоит быть внимательными – движение начнут перекрывать с семи часов вечера.

Первая репетиция парада Победы на площади 1905 года начнется сегодня с 10 часов вечера и до часа ночи, это будет пеший прогон. Однако центр города закроют еще с вечера. С 20:00 до 4 часов утра движение будет перекрыто по проспекту Ленина от Луначарского до Репина; по улице Репина, от проспекта Ленина до Малышева; по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев.

Первые перекрытия в городе начнутся в 19:00, дороги будут перекрывать на время прохождения колонны к месту репетиции. Стоит быть внимательнее автомобилистам, чей маршрут пролегает по улице Эскадронной, от Окраинной до Новосибирской 2-й; по улице Новосибирской 2-й, от Санаторной до Палисадной; по улице Зенитчиков, от Палисадной до Братской; по улице Патриса Лумумбы, от Братской до Московской; по улице Московской, от Патриса Лумумбы до Щорса; по улице Шаумяна, от Щорса до Белореченской; по улице Белореченской, от Шаумяна до Посадской; по улице Посадкой, от Белореченской до Репина; по улице Репина, от Посадской до проспекта Ленина.

Еще один пеший прогон запланирован на ночь с 25 на 26 апреля, ночью 28 апреля и 2 мая пройдут репетиции с участием техники. Генеральная репетиция намечена в ночь с 5 на 6 мая в это же время.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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