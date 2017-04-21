В Екатеринбурге пройдет международный турнир по смешанным единоборствам

Публикации за 21.04.17

В конце апреля в Екатеринбурге пройдет турнир по смешанным единоборствам AFC «Охотники за головами». В рамках спортивного вечера состоится более 40 профессиональных и любительских боев, в которых примут участие спортсмены разных весовых категорий из России, Франции, Киргизии и Казахстана.

В первой части турнира запланировано 40 поединков на выбывание. Во второй – только пять боев, но уже среди профессионалов в пяти весовых категориях.

Гвоздем программы станут два поединка. Один состоится между бойцами из Франции и Киргизии – Оливье до Унда и Мыктыбека Мамасалиева. Оба выступают в тяжелом весе и имеют множество титулов на профессиональном ринге.

Второй бой пройдет между россиянами Артемом Зимагуловым (Екатеринбург) и Дмитрием Коварским (Санкт-Петербург). Это будет бой-реванш, спортсмены уже встречались на турнире «Ратиборец», и тогда решением судей победителем был признан петербуржец, но позже решение пересмотрели и вынесли ничейный результат. Итог боя долго обсуждали в социальных сетях, бойцы резко высказывались в адрес друг друга и ждали реванша.

«В профессиональной части турнира также выступят бойцы из Талицы, Ирбита, Челябинска, Барнаула. Турнир позволяет в конкурентной среде выявить действительно сильных и перспективных спортсменов среди любителей для того, чтобы в дальнейшем вывести их на профессиональный уровень. В качестве экспертов на площадке будут присутствовать менеджеры компании Ambitions Management, представители Федерации смешанных единоборств Свердловской области», – отметили в пресс-службе организатора турнира, который пройдет 29 апреля в СОК «Арена».

Напомним, что именно с турниров лиги AFC начинали Евгений Игнатьев, который сейчас дерется в Fight Night Global, и Руслан Рахмонкулов, представитель M-1.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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