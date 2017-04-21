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Публикации за 21.04.17

В Сысертском районе горит трава. Пожар быстро приближается к нефтебазе (ФОТО, ВИДЕО)

В Сысертском районе горит трава. Пожар быстро приближается к нефтебазе (ФОТО, ВИДЕО)

В километре от деревни Большое Седельниково в поле быстро расширяется очаг пожара. Горит сухая трава. Как сообщил NDNews.ru Максим Чванов, приславший видео, ветер дует в сторону Шабровской нефтебазы, до нее примерно 5 километров.

«За 10 минут, что я снимал, пламя продвинулось метров на 50. Такими темпами к нефтебазе подберется скоро. А на месте в данный момент работает один пожарный расчет. В СМИ писали, что у МЧС сегодня учения, вот бы они сюда их перенесли», – поделился читатель.

Новый День: В Сысертском районе горит трава. Пожар быстро приближается к нефтебазе (ФОТО, ВИДЕО)

В ГУ МЧС по Свердловской области NDNews.ru сообщили, что площадь пожара составляет 800 квадратных метров, на месте сейчас работают два расчета, угрозы распространения огня нет.

Напомним, сегодня по всей стране МЧС проводит командно-штабное учение по отработке вопросов ликвидации ЧС, вызванных весенним паводком и природными пожарами. В ходе учения будут отработаны вопросы взаимодействия всех сил и средств подсистемы РСЧС Свердловской области по ликвидации природных пожаров, защите населенных пунктов от огня, а также вопросы безаварийного пропуска паводковых вод, сообщает пресс-служба ведомства.

Сысерть, служба информации РИА «Новый День»

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