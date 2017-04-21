Приставы закрыли выезд за рубеж на майские праздники 15 тысячам уральцев

Публикации за 21.04.17

Судебные приставы с начала года запретили вылет за рубеж 15 тысячам жителей Свердловской области. Общая сумма долга – около 20 млрд рублей.

«С начала 2017 года судебными приставами УФССП России по Свердловской области в отношении более пятнадцати тысяч должников вынесены постановления о временном ограничении на право выезда из Российской Федерации. Общая сумма долга составляет порядка двадцати миллиардов рублей. Таким образом, многие должники Свердловской области, планирующие провести майские праздники за границей, не смогут покинуть территорию Российской Федерации», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Большинство из невыездных – алиментщики, их 3443 человека. Почти две тысячи человек не погасили уголовные штрафы, проигнорировали штрафы ГИБДД 1164 автомобилиста, 963 человека никуда не полетят из-за долгов по ЖКХ, 2714 человек ограничили в перемещениях из-за суммы взыскания более миллиона рублей. При этом всего 700 человек, узнав об ограничительных мерах, все-таки рассчитались по долгам приставам.

Управление ФССП России по Свердловской области просит перед планированием зарубежной поездки проверить себя по базе должников, чтобы в аэропорту не было неожиданностей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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