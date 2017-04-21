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Екатеринбург

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Публикации за 21.04.17

Полиция задержала ученика, сообщившего о бомбе в музыкальной школе Нижнего Тагила

Полиция задержала ученика, сообщившего о бомбе в музыкальной школе Нижнего Тагила

Полиция Нижнего Тагила вычислила и задержала юного лжетеррориста, который 18 апреля анонимно сообщил в правоохранительные органы взрывном устройстве в детской музыкальной школе № 3.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в ходе оперативно-разыскных мероприятия в поле зрения сыщиков попали несколько молодых людей, которые наблюдали за действиями спецслужб во время эвакуации преподавателей и учащихся из музыкальной школы. Юноши попали в объективы камер наружного наблюдения, и вскоре силовики установили их личности. Один из молодчиков, как установили правоохранители, оказался причастен к ложному сообщению о бомбе, сообщили сегодня нашему агентству в нижнетагильском управлении полиции.

Им оказался 14-летний учащийся одной из местных школ, злоумышленника удалось вычислить благодаря камерам наружного наблюдения.

«Звонок был сделан из таксофона «Мотив», расположенного на улице Металлургов. Восьмиклассник во всём сознался. Свой поступок объяснил тем, что хотел посмотреть, как работают спецслужбы», – рассказали подробности в полиции.

В правоохранительных органах уточнили, что подросток являлся учащимся данной музыкальной школы. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Материалы дела переданы в Следственный комитет РФ. Отметим, что уголовная ответственность за данное преступление наступает с 14-летнего возраста.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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