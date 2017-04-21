В Верхней Пышме изъяли 30 тысяч бутылок с нелегальным алкоголем (ВИДЕО)

Публикации за 21.04.17

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Сотрудники полиции, УФСБ и общественники накрыли склад с вином, водкой, коньяком и спиртом. Как сообщает на своей странице в сети Facebook активист «Народного контроля» Дмитрий Чукреев, руководство базы, на которой обнаружили «паленку», было не в курсе, что хранится в ангаре.

«Объемы поддельного алкоголя не перестают удивлять. Эта неделя стала удачной на выявление и пресечение нелегальной торговли палёнкой. На этот раз, по имеющейся информации, огромный склад с паленым алкоголем находился в городе Верхняя Пышма на Промышленном проезде… Всего сотрудники полиции обнаружили около 30 000 бутылок с водкой, коньяком, вином и спиртом», – сообщает общественник.

Весь товар изъят и помещён на склад, в дальнейшем он будет уничтожен.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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