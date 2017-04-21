«Новый день» нашел дом Якоба, который он ежегодно включает в декларацию (ФОТО, ДОКУМЕНТ)

Публикации за 21.04.17

У Александра Якоба обнаружился жилой дом, относящийся к категории элитной недвижимости.

Речь идет о поселке Чусовское Озеро, в котором проживают ряд представителей свердловской политической элиты. Ранее было принято считать, что в поселке имел крупный жилой дом экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков. Источники, близкие к семье обвиняемого в коррупции нынешнего советника губернатора, правда, это отрицают, и официального подтверждения информация не получила. Вместе с тем, в поселке, расположенном неподалеку от Палникса и Карасьеозерского, открыто проживают глава комитета по бюджету заксобрания Владимир Терешков – у него великолепный трехэтажный дом – и сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб.

Интересно, что именно это здание Якоб ежегодно декларирует как недвижимость, которой владеет на пару с супругой Ириной Якоб. Речь идет о скромном для чиновника такого уровня кирпичном двухэтажном доме с мансардой. Отметим, что в этом году Александр Якоб еще не опубликовал свою декларацию о доходах.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

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