NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 21.04.17

«В трезвом виде может каждый»: клирики Екатеринбурга зовут бить в колокола (ФОТО)

«В трезвом виде может каждый»: клирики Екатеринбурга зовут бить в колокола (ФОТО)

Ежегодно в пасхальную неделю православные могут попробовать себя в качестве звонаря – на колокольню пускают всех. NDNews.ru побывал в самом высоком и громком храме столицы Среднего Урала, как выглядят его колокола – в нашем фоторепортаже.

Новый День: ''В трезвом виде может каждый'': клирики Екатеринбурга зовут бить в колокола (ФОТО)

Как передает корреспондент NDNews.ru, ежегодно все желающие могут позвонить в колокола в Пасху – и не только в день Воскресения Христова, но и всю неделю. По словам протодиакона Димитрия Бажанова, звонаря в храме Большой Златоуст, последний общедоступный день – вечер субботы. Приходить можно в любое время, за исключением часов службы. «Мы поднимаемся три-четыре раза в час, по 10-15 человек приходят, то есть довольно много. Раньше, когда не было звонарских школ, звонари в пасху смотрели, отбирали, кто мог бы стать звонарем, их учеником. Сейчас прийти может каждый, но трезвый и в нормальном виде», – прокомментировал протодиакон.

Протодиакон Димитрий Бажанов
Протодиакон Димитрий Бажанов

Большой Златоуст считается самым высоким и громким екатеринбургским храмом. Его высота с крестом – 77 метров, до колокольни – около 66 метров. Никакого лифта, конечно, нет, подниматься приходится по ступенькам. К слову, вместе с корреспондентом NDNews.ru к колокольне поднималась группка пенсионерок, одна из которых практически не зрячая. Но все женщины с подъемом наверх справились. «Уж не думала, что сможем, а вон как поднялись, – описали свои впечатления православные пенсионерки, когда спустились с колокольни. – Как говорит молодежь, прикольно было».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 21.04.17

«Новый день» нашел дом Якоба, который он в этом году еще не задекларировал (ФОТО, ДОКУМЕНТ). / В Екатеринбурге поступили в продажу билеты на финал Кубка России по футболу (СХЕМА). / «Ленина похоронить, но прямо в Мавзолее» – в Екатеринбурге открылась «революционная» конференция.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter