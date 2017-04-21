«В трезвом виде может каждый»: клирики Екатеринбурга зовут бить в колокола (ФОТО)

Публикации за 21.04.17

Ежегодно в пасхальную неделю православные могут попробовать себя в качестве звонаря – на колокольню пускают всех. NDNews.ru побывал в самом высоком и громком храме столицы Среднего Урала, как выглядят его колокола – в нашем фоторепортаже.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ежегодно все желающие могут позвонить в колокола в Пасху – и не только в день Воскресения Христова, но и всю неделю. По словам протодиакона Димитрия Бажанова, звонаря в храме Большой Златоуст, последний общедоступный день – вечер субботы. Приходить можно в любое время, за исключением часов службы. «Мы поднимаемся три-четыре раза в час, по 10-15 человек приходят, то есть довольно много. Раньше, когда не было звонарских школ, звонари в пасху смотрели, отбирали, кто мог бы стать звонарем, их учеником. Сейчас прийти может каждый, но трезвый и в нормальном виде», – прокомментировал протодиакон.

Протодиакон Димитрий Бажанов

Большой Златоуст считается самым высоким и громким екатеринбургским храмом. Его высота с крестом – 77 метров, до колокольни – около 66 метров. Никакого лифта, конечно, нет, подниматься приходится по ступенькам. К слову, вместе с корреспондентом NDNews.ru к колокольне поднималась группка пенсионерок, одна из которых практически не зрячая. Но все женщины с подъемом наверх справились. «Уж не думала, что сможем, а вон как поднялись, – описали свои впечатления православные пенсионерки, когда спустились с колокольни. – Как говорит молодежь, прикольно было».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Екатерина Норсеева

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