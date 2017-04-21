NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 21.04.17

В Камышлове будут судить сотрудника колонии, который снабжал осужденных амфетамином
Фото пресс-службы ГУФСИН

В Камышлове будут судить сотрудника колонии, который снабжал осужденных амфетамином

В Камышловский районный суд ушло дело сотрудника колонии, который снабжал осужденных наркотиками. За свои услуги надзиратель просил по 5 тысяч рублей.

По версии следствия, младший инспектор первой категории группы надзора отдела безопасности ФКУ «Исправительная колония № 52» ГУФСИН России по Свердловской области Илья Нагибин в ноябре прошлого года за взятку решил передать осужденному наркотики. За пределами колонии Нагибин взял из «закладки» амфетамин и гашиш, спрятал под подкладом форменной куртки и пронес на режимный объект. В том же тайнике он достал и взятку за услуги, 5 тысяч рублей. В ходе личного досмотра наркотики у него изъяли.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в отношении бывшего сотрудника ИК утверждено обвинительное заключение, он обвиняется по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей»), ч.3 ст.30, пп. «б, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения»). Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд.

Камышлов, служба информации РИА «Новый День»

Камышлов. Другие новости 21.04.17

Автобус до Серебрянки вновь отменен из-за кошмарного состояния дороги. Поручение президента РФ – под угрозой срыва. / Кирилл Разлогов: Нас возвращают даже не в Российскую империю, а в допетровскую эпоху (ФОТО). / «В трезвом виде может каждый»: клирики Екатеринбурга зовут бить в колокола (ФОТО).

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter