В Камышлове будут судить сотрудника колонии, который снабжал осужденных амфетамином

Публикации за 21.04.17

В Камышловский районный суд ушло дело сотрудника колонии, который снабжал осужденных наркотиками. За свои услуги надзиратель просил по 5 тысяч рублей.

По версии следствия, младший инспектор первой категории группы надзора отдела безопасности ФКУ «Исправительная колония № 52» ГУФСИН России по Свердловской области Илья Нагибин в ноябре прошлого года за взятку решил передать осужденному наркотики. За пределами колонии Нагибин взял из «закладки» амфетамин и гашиш, спрятал под подкладом форменной куртки и пронес на режимный объект. В том же тайнике он достал и взятку за услуги, 5 тысяч рублей. В ходе личного досмотра наркотики у него изъяли.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в отношении бывшего сотрудника ИК утверждено обвинительное заключение, он обвиняется по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей»), ч.3 ст.30, пп. «б, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения»). Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд.

Камышлов, служба информации РИА «Новый День»

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