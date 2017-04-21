Проектирование второй ветки метро Екатеринбурга обойдется в 1 миллиард рублей

Публикации за 21.04.17

Общая стоимость проектировки второй линии екатеринбургского метрополитена составит более 1 миллиарда рублей. Первые проектно-изыскательные работы на участке мэрия планирует начать только в 2020 году. Об этом сообщается в ответе администрации Екатеринбурга на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

Напомним, общая стоимость возведения второй линии метро – от ВИЗа до ЖБИ – оценивается в 90 миллиардов рублей. Поскольку источники финансирования до сих пор не определены, сроки строительства отложены на неопределенный срок.

«Запрашивал у сити-менеджера Александра Якоба копию переписки с федеральными структурами, куда он обращался за помощью. Выяснилось, что в 2015 году мэрия писала в Минтранс и Минстрой, где ответили, что финансы следует просить в Минфине. Но в приложении я не нашел письма Антону Силуанову», – сообщил Андрей Альшевских в своем блоге, опубликовав ответ мэрии.

Также выяснилось, что на сегодняшний день администрация Екатеринбурга подготовила только предпроектную документацию первой очереди второй ветки – от станции «Металлургическая» (ВИЗ) до площади 1905 года. По мнению парламентария, без готового проекта «выбить» столь необходимые федеральные деньги на строительство метро будет сложно. «Как прекрасно понимаете, не принято в органах власти давать деньги только под имеющиеся красивые эскизы», – отметил Андрей Альшевских.

Добавим, что осенью 2016 года глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал обновленную версию муниципальной программы развития городского метрополитена. Срок реализации программы был продлен до 2020 года, а финансирование сократилось на 40 миллиардов рублей. В итоге город запланировал только сумму на проектно-изыскательные работы в размере 650 миллионов рублей.

Ранее начальник строительного комитета Екатеринбурга Николай Сметанин в интервью NDNews.ru объяснял, почему мэрия решила свернуть проектирование второй ветки: «Постулат такой: проект может устареть к тому времени, когда появится гарантия финансирования. И поэтому работа над ним сейчас не ведется. Каждый год администрация пишет по четыре обращения в областное правительство по поводу метрополитена. И всегда получает один-единственный ответ, что на уровне субъекта такой программы нет. Обратиться к федеральной власти напрямую муниципалитет не может, так как действует программный принцип бюджетного процесса. Чтобы город получил федеральное финансирование, область должна утвердить соответствующую программу».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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