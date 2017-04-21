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Екатеринбург

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Публикации за 21.04.17

На родине Ельцина водитель легковушки улетел в кювет и погиб

На родине Ельцина водитель легковушки улетел в кювет и погиб

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Талицком районе Свердловской области – около села, в котором родился первый президент России Борис Ельцин.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, авария произошла в пятницу около 19.30 на 34 километре автодороги Талица-Бутка. «Водитель автомобиля ВАЗ-2107 допустил съезд с дороги и опрокидывание. В результате ДТП шофер погиб. В момент ДТП в автомобиле он находился один. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства происшествия», – уточнили в ведомстве.

Бутка – село в Свердловской области, в котором родился первый президент России Борис Николаевич Ельцин. Сохранился дом, в котором он родился. После смерти Ельцина одна из улиц в населенном пункте была названа его именем.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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