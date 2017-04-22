В Екатеринбурге ветерану ампутировали ногу после отказа в госпитализации / СКР и прокуратура проводят проверку

Публикации за 22.04.17

В Екатеринбурге Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту вопиющей истории, фигурантом которой стал 93-летний ветеран Великой Отечественной войны. Фронтовику ампутировали ногу после того, как медики отказали ему в госпитализации. По словам родственников, они пытались добиться лечения несколько недель.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, по предварительной информации, родственники пенсионера 30 марта обратились в поликлинику одной из больниц города с жалобами на ухудшение состояния здоровья ветерана. Однако им предложили прийти на следующий день. Врачи осматривали ветерана несколько суток, но не находили оснований для его госпитализации. «Только после вызова скорой помощи 3 апреля мужчина был доставлен в городскую больницу. Но и там по результатам осмотра был определен диагноз, не требующий госпитализации, в связи с чем ветеран был направлен домой, – уточнила собеседница агентства. – Спустя несколько недель ногу ветерану пришлось ампутировать. Однако и после проведенной операции ему было отказано в надлежащем уходе, в связи с чем его родственникам пришлось нанимать сиделку. Только после вмешательства прокуратуры удалось добиться продолжения лечения в условиях стационара».

Прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдения требований при оказании медицинской помощи ветерану. В медицинских учреждениях будут запрошены документы, в том числе по постановке диагноза и ведению больного.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области добавляют, что ветерану медики отказывали в помощи даже несмотря на то, что у мужчины уже начали гноиться ноги. «В рамках проведения проверки следователем СКР будет проверено, насколько полно, своевременно и качественно ветерану оказывалась медицинская помощь. По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», – отметили в ведомстве.

По данным NDNews.ru, речь идет о ветеране Великой Отечественной войны Борисе Сергееве. Он ушел на фронт в 17 лет, участвовал в боях за Сталинград и Кенигсберг, был несколько раз ранен. Имеет медали и ордена.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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