Участники Дельфийских игр в Екатеринбурге остались без денег

Публикации за 22.04.17

В Екатеринбурге две участницы Дельфийских игр остались без денег и документов, которые они потеряли в общественном транспорте. Девушки просят о помощи.

«Сегодня я и моя подруга садились на остановке «Посадская» на автобус 18, при посадке пропала сумка с документами, еще там деньги, сберкнижка и другое. Я понимаю, что деньги не вернуть, но верните хотя бы документы. Нам уезжать на поезде 23 апреля в 13:00. Мы проживаем в отеле Московская горка. Люди не пройдите мимо, помогите!», – появилась запись в социальных сетях, к которой имеет отношение Регина Чижова (город Семенов). По всем вопросам можно обратиться к ней на страницу «Вконтакте».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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