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Публикации за 22.04.17

Отец погибшего в Альпах уральского бейсджампера Ратмира Нагимьянова прыгнул с башни

Отец погибшего в Альпах уральского бейсджампера Ратмира Нагимьянова прыгнул с башни

60-летний Рим Нагимьянов, отец бейсджампера Ратмира Нагимьянова, трагически погибшего осенью прошлого года во время прыжка в Альпах, прыгнул с башни Шатун в Сысерти. По его словам, он решил испытать те чувства и эмоции, ради которых жил его сын.

Как передает корреспондент NDNews.ru, прямое включение с места событий вел телеканал Life. «Планировал сделать несколько прыжков, будем смотреть по самочувствию», – рассказал Рим Нагимьянов. Сегодня он успешно прыгнул с вышки на «тарзанке». По словам мужчины, в майские праздники он планирует впервые в жизни прыгнуть с парашютом.

Напомним, известный бейсджампер Ратмир Нагимьянов погиб в октябре во время прыжка в районе горы Монблан в Шамони. У молодого человека не раскрылся парашют, он врезался в трехэтажное здание. Ему было всего 32 года.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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