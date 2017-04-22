Люди станут бессмертными в 2042 году, но могут оказаться морально не готовы к этому (ФОТО)

Публикации за 22.04.17

Человечество технически может вплотную приблизиться к бессмертию уже в 2042 году, но пока у экспертов нет уверенности, что оно будет к нему готово аксеологически.

Как передает корреспондент NDNews.ru, эта тема обсуждалась сегодня на круглом столе, организованном департаментом культурологии УрФУ в рамках научной конференции «Революция и культура. ХХ век». Несмотря на заявленную тему конференции, прозвучавшие на ней выступления охватили гораздо более широкий спектр вопросов. Доктор культурологии Ольга Шлыкова (Екатеринбург) выступила с докладом об информационной революции, в котором коснулась и футурологических идей. Многое из того, что менее ста лет назад казалось нереальным, уже прочно вошло в нашу жизнь.

Доктор Шлыкова вспомнила, в частности, о прогнозах французского ученого Поля Отле, автора трактата «О документации», который еще в середине 1930-х годов описал нечто очень похожее на компьютер с интернетом. По его мысли, в будущем на рабочем столе должны были остаться только экран и телефон, связанный с главным «супер-информационным центром», откуда можно запросить любые необходимые знания. Таким образом, весь мир, запечатлённый в совокупности книг, стал бы доступен каждому.

Сегодняшние футурологи идут еще дальше, рассказала эксперт. Рэй Курцвел, технический директор Google, ставит следующие рубежи: 2031 – 3D-принтеры для печати человеческих органов используются во всех больницах; 2042 – первая потенциальная реализация бессмертия; 2044 – небиологический интеллект становится в миллиарды раз сильнее биологического.

Слушатели задали доктору Шлыковой естественный в данном случае вопрос: насколько высок аксеологический (ценностный) риск для человечества, если технический прогресс действительно пойдет такими шагами, окажутся ли люди готовы к нему. Эксперт ответила, что тема аксеологических рисков цивилизации сейчас находится среди приоритетных у культурологов, уже защищаются докторские диссертации. Но подробностей раскрывать не стала.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.04.17

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