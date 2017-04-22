В Березовском горит пилорама (ФОТО)

Публикации за 22.04.17

В городе Березовском в эти минуты сотрудники МЧС тушат крупный пожар на пилораме.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, информация об инциденте поступила в восьмом часу вечера. «В Березовском на улице Проезжая загорелся второй этаж производственно-административного здания. Людей в здании нет. В тушении пожара задействованы 13 единиц техники, 46 человек личного состава. На месте пожара развернут штаб пожаротушения, организованы 3 участка тушения пожара, работают 2 звена газодымозащитной службы. Принимаются меры к локализации огня», – отметили в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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