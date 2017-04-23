В Екатеринбурге водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Публикации за 23.04.17

В Екатеринбурге сотрудники ДПС ведут поиск водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, авария случилась поздно вечером 22 апреля в микрорайоне микрорайона Птицефабрика. Автомобиль ВАЗ-2110 ехал по улице Чистой со стороны Альпинистов и наехал на 25-летнего пешехода, который шел с правой стороны проезжей части по ходу движения машины. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

«После проведённых оперативно-розыскных мероприятий вскоре была обнаружена автомашина ВАЗ-2110 со следами наезда на пешехода, личность водителя и причастность к данному ДТП устанавливаются, – уточнили в ведомстве. – По данному происшествию проводится дознание».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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