В Екатеринбурге для спасения коллективного сада от крупного пожара МЧС использовало передвижной водоем

Публикации за 23.04.17

Минувшей ночью в садовом товариществе «Уралец» в Екатеринбурге произошел крупный пожар. Для тушения возгорания был задействован передвижной пожарный водоем.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сведения о происшествии поступили в 00.26. На улице Долматовской огнем был полностью охвачен один из домов, пламя перекинулось на кровлю соседнего здания. Плотная застройка создавала угрозу перехода огня и на другие дома. Пожарные направили все усилия на локализацию огня и защиту соседних построек.

«Из-за отсутствия источников воды был использован передвижной пожарный водоем объемом 13 тонн. В ходе тушения он постоянно пополнялся пожарными автоцистернами, которые подвозили воду от пожарного гидранта в 1,5 км от места пожара», – уточняют в ведомстве.

Площадь пожара составила 150 кв. м, сгорели надворные постройки, частный жилой дом, еще один дом пострадал. Другие соседние строения пожарным удалось защитить от огня. При этом в ходе тушения пожара в горящем доме произошел взрыв газового баллона, что способствовало интенсивному горению и разрушению отдельных конструкций строения.

«В 02:07 было ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены к 04:30», – заключают в МЧС. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали два человека – пожарный и один из местных жителей. Причину ЧП устанавливают пожарные дознаватели.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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