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Екатеринбург

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Публикации за 23.04.17

Очевидцы сняли огромный пожар на полях под Екатеринбургом (ВИДЕО)

Очевидцы сняли огромный пожар на полях под Екатеринбургом (ВИДЕО)

Пожарные части в течение нескольких часов вечером 22 апреля и последующую ночь тушили пожар в районе Большого Седельниково, что на юге от Екатеринбурга, сообщили сегодня NDNews.ru в службе спасения «СОВА». Огромный пожар на полях попал на видео.

По информации спасателей, по неизвестной пока причине загорелась сухая прошлогодняя трава примерно на 8 гектарах. Причем огонь бушевал на расстоянии километра от населенного пункта и рядом с нефтебазой. Спасатели всеми силами пытались остановить распространение огня. Очевидцы сняли происходящее не видео, которое демонстрирует масштаб пожара. Огонь распространялся кольцом, зарево было видно далеко от эпицентра возгорания. Водители, увидев плотную дымовую завесу, разворачивали свои автомобили. Дым с нескольких гектаров полей с сухой травой заволок юг и юго-запад столицы Среднего Урала. В районах Вторчермета и УНЦ до сих пор стоит едкий запах гари, который ветер принес с пожарищ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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