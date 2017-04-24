В Сысерти сгорела пилорама, в результате пожара погибли три человека

Публикации за 24.04.17

Сегодня ночью в поселке Октябрьский Сысертского района произошел крупный пожар на территории предприятия по переработке леса. В результате инцидента погибли три человека.

Как передает корреспондент NDNews.ru, площадь пожара составила порядка 250 квадратных метров, пламя охватило несколько зданий. На место выезжали несколько пожарных расчётов. «Сгорели гараж и бытовое здание. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 7 человек личного состава», – сообщают в ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

При разборе завалов на месте, где была бытовка, обнаружили тела трех погибших местных жителей. « Сейчас следователь СКР проводит осмотр места происшествия. Точные причины пожара и смерти трех человек будут установлены в ходе пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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