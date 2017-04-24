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Екатеринбург

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Публикации за 24.04.17

К концу недели на Урале потеплеет до +18

К концу недели на Урале потеплеет до +18

На этой неделе в Екатеринбург наконец-то придет весеннее тепло. В понедельник и вторник возможны дожди, однако после будет ясно, солнечно и до +18 градусов днем.

Как сообщили в Гидрометцентре России, сегодня и завтра днем будет +13…+15 градусов, но возможны осадки. Ночью до +3… +6 градусов.

Уже со среды начнется тенденция к потеплению. В среду и четверг до +14… +16 градусов, а в пятницу (она станет самым теплым днем недели) – до +18 градусов. Чуть прохладнее – до +14 градусов – будет в субботу, а в воскресенье могут пройти небольшие дожди, будет +13 градусов. На Первомай ожидается ясная и теплая погода.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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