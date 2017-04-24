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Публикации за 24.04.17

Жительница Екатеринбурга отсудила у строителей компенсацию за гибель мужа в траншее

Жительница Екатеринбурга отсудила у строителей компенсацию за гибель мужа в траншее

Жительница Екатеринбурга отсудила у строителей компенсацию за гибель мужа.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе Свердловского облсуда, в сентябре 2014 года муж женщины разбился насмерть, улетев ночью на снегоболотоходе в траншею теплотрассы глубиной 2,5 метра на улице Академика Вонсовского. Яма была выкопана под укладку железобетонных лотков для труб. Но об ограждении углубления, установке временных дорожных знаков и сигнального освещения рабочие не позаботились.

На момент гибели супруга женщина была беременна. Оправившись от горя, она обратилась в суд с иском в своих интересах и интересах малолетней дочери к ООО «Управление инженерных работ» о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, расходов на погребение и компенсации морального вреда.

Ленинский районный суд Екатеринбурга учел тот факт, что в действиях самого погибшего имелась грубая неосторожность, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушил ПДД, и частично удовлетворил требования истицы. ООО «Управление инженерных работ» предстоит выплатить истице 442 193 рубля, а ее дочери – 300 тысяч рублей. Причем компанию обязали также перечислять ей ежемесячно компенсацию в размере 3 389 рублей до достижения совершеннолетия. Представители ответчика не согласились с решением районного суда и обжаловали его в Свердловском областном суде. Но апелляционная инстанция признала его законным.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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