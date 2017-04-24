На водоемах Свердловской области из-за нереста вводится запрет на ловлю рыбы

Публикации за 24.04.17

На водоемах Свердловской области наступает традиционный для этого времени года «тихий» сезон – из-за нереста вводятся временные запреты на промысловое рыболовство.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сроки ограничений по добыче ценных видов рыб в больших объемах зависят от категории и территориального расположения озер, рек, прудов и водохранилищ. В частности, с 25 апреля по 15 июня запрет на промысловое рыболовство вводится на Черноисточинском, Белоярском, Волчихинском, Нижне-Мариинском, Аятском, Исетском и других водохранилищах, а также в озерах Мелкое, Таватуй, Балтым, реках Исеть (от истока до подпора Верх-Исетского пруда) и Решетка.

С 15 мая по 15 июня ограничения будут действовать на Верх-Нейвинском, Погорельском, Старо-Уткинском, Афанасьевском, Артинском, Нижнем-Туринском, Верхнем-Туринском, Режевском, Ревдинском, Михайловском, Билимбаевском, Кушвинском, Полевском и Агинском водохранилищах. Также в этот период будет запрещена промышленная рыбалка на озерах Шиты, Шарташ, Чусовское и Дикое. Кроме того, на нескольких десятках водоемов Среднего Урала запрет будет действовать с 1 по 30 мая – их перечень жителям региона нужно уточнять у ихтиологов или в Нижнеобском территориальном управлении Госкомрыболовства.

Уточняется, что во время нереста рыбачить разрешается только с берега одной донной и поплавочной удочками с общим количеством крючков не более двух штук на одного рыболова. При ловле на спиннинг, во избежание инцидентов, рекомендуется заменить на приманке тройники на одинарные крючки. В этот же период запрещено движение по рекам, озерам и водохранилищам на плавсредствах. В противном случае рыбакам грозят штрафы. Вводится полный запрет на ловлю осетра, нельмы, тайменя, стерляди и хариуса.

Традиционно в период запрета на промысловое рыболовство на Среднем Урале начинают активнее работать правоохранительные органы, которые проводят операции «Нерест». В ходе таких мероприятий стражи порядка ведут борьбу с браконьерами, устанавливают места, где ведется незаконная добыча рыбы, анализируют обращения граждан с жалобами на нарушения закона. Браконьерам грозят крупные штрафы и уголовная ответственность.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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