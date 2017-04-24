«Храм Большой Златоуст» окончательно заменил «Площадь Малышева»

Публикации за 24.04.17

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал распоряжение о переименовании остановки «Площадь Малышева» в «Храм Большой Златоуст».

Как передает корреспондент NDNews.ru, документ размещен на официальном портале мэрии. Речь идет об остановке общественного транспорта (автобус, троллейбус) на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта. В советские времена здесь стоял памятник революционеру Ивану Малышеву, который сейчас перенесен ближе к берегу реки Исеть. На месте памятника на средства крупных промышленников построен храм «Большой Златоуст».

Ранее федеральная пресса отмечала, что в Екатеринбурге часто сочетаются несочетаемые топонимы и названия. Так, Храм-на-Крови, отрытый в 2003 году на месте расстрела бывшего императора России Николая II, официально ранее значился по адресу: улица Толмачева, дом 34/а (теперь этот участок улицы переименовали в Царскую). Но фактически храм расположен на улице Карла Либкнехта – имени одного из основателей Компартии Германии. А улица Либкнехта, в свою очередь, является продолжением улицы Якова Свердлова. И, как подмечают не без иронии федеральные журналисты, сейчас порой в Екатеринбурге можно услышать фразу: «Как пройти к месту казни Николая Второго? Идите прямо по проспекту Якова Свердлова». В последние годы большинство улиц, названных в честь революционеров, были переименованы.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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