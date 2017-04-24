В Екатеринбурге запустят дополнительные автобусы на кладбища

Публикации за 24.04.17

В Екатеринбурге завтра запустят дополнительные автобусы на кладбища. Это связано с Родительским днем, когда верующие приходят на места захоронений своих близких.

Как сообщили в пресс-службе ЕМУП МОАП, дополнительные автобусы будут курсировать 25 апреля с 9 часов утра до 19 часов. Изменения касаются трех маршрутов:

№ 59 «УЗТМ – кладбище Окружное», интервал движения 20 мин;

№ 80 «Южная – Нижнеисетское кладбище», интервал движения 10 мин;

№ 163 «Контрольная – кладбище Лесное» интервал движения 10 мин.

Родительский день приходится на девятый день после Пасхи, в этом году он выпал на 25 августа. В этот день принято поминать умерших и приходить на кладбища, где устраивают поминальную трапезу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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