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Екатеринбург

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Публикации за 24.04.17

В Екатеринбурге на площади Труда пройдет пикет против Путина

В Екатеринбурге на площади Труда пройдет пикет против Путина

Оппозиционное движение «Открытая Россия» организует в Екатеринбурге акцию «Надоел», участники которой требует от главы государства Владимира Путина не выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года. По словам организаторов, с властями.

Акция состоится в ближайшую субботу, 29 апреля. Активисты предлагают собраться на площади Труда в 14:00, а затем отнести в приемную президента России на набережной Рабочей Молодежи протест против нового срока Путина. На данный момент на странице встречи в соцсети «ВКонтакте» отметились 63 участника.

Отметим, что акции «Надоел» по всей стране анонсировал в конце марта прежний лидер «Открытой России» Михаил Ходорковский. В Санкт-Петербурге, Москве и еще ряде городов власти предложили участникам альтернативные площадки для шествия. В 12 городах, в том числе Екатеринбурге, публичные акции были согласованы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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