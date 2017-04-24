В Екатеринбурге на площади Труда пройдет пикет против Путина

Публикации за 24.04.17

Оппозиционное движение «Открытая Россия» организует в Екатеринбурге акцию «Надоел», участники которой требует от главы государства Владимира Путина не выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года. По словам организаторов, пикет согласован с властями.

Акция состоится в ближайшую субботу, 29 апреля. Активисты предлагают собраться на площади Труда в 14:00, а затем отнести в приемную президента России на набережной Рабочей Молодежи протест против нового срока Путина. На данный момент на странице встречи в соцсети «ВКонтакте» отметились 63 участника.

Отметим, что акции «Надоел» по всей стране анонсировал в конце марта прежний лидер «Открытой России» Михаил Ходорковский. В Санкт-Петербурге, Москве и еще ряде городов власти предложили участникам альтернативные площадки для шествия. В 12 городах, в том числе Екатеринбурге, публичные акции были согласованы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.04.17

В Екатеринбурге запустят дополнительные автобусы на кладбища. / «Храм Большой Златоуст» окончательно заменил «Площадь Малышева». / На водоемах Свердловской области из-за нереста вводится запрет на ловлю рыбы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»