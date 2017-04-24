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Екатеринбург

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Публикации за 24.04.17

Екатеринбургский митрополит Кирилл совершил службу в храме Благовещения в Академическом районе (ФОТО)

Екатеринбургский митрополит Кирилл совершил службу в храме Благовещения в Академическом районе (ФОТО)

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в минувшее воскресенье (Антипасха) провел богослужение для прихожан в храме Благовещения Божьей Матери.

Новый День: Екатеринбургский митрополит Кирилл совершил службу в храме Благовещения в Академическом районе (ФОТО)

В службе принимали участие секретарь митрополита иеромонах Кирилл и настоятель храма Даниил Рябинин, а также священники из других церквей города – старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло, настоятель храма во имя святителя Луки Анатолий Куликов, старший священник Иоанно-Предтеченского собора Павел Кононенко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора Алексий Русин.

Новый День: Екатеринбургский митрополит Кирилл совершил службу в храме Благовещения в Академическом районе (ФОТО)

Во время службы проповедь произнес иеромонах Кирилл, а затем священнослужители вместе с прихожанами совершили крестный ход вокруг храма. После богослужения владыка Кирилл обратился с поздравлениями и преподал архипастырское благословение.

Новый День: Екатеринбургский митрополит Кирилл совершил службу в храме Благовещения в Академическом районе (ФОТО)

Как пояснили в Епархии, Антипасха – это воскресный день напротив или после Светлого Воскресения Христова. Православные христиане в этот день снова вспоминают Светлое Христово Воскресенье и будто вновь погружаются в атмосферу пасхальной ночи. Поэтому Антипасха – это вместо Пасхи или вторая Пасха.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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